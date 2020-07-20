Osman Kavala'dan AA'ya tepki: Yayın sorumlularının hesap vermesi gerektiğine inanıyorum

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:28

Anadolu Ajansı 13 Temmuz'da yayımlanan "FETÖ'nün ünlü isimleri de hesap verdi" başlıklı haberinde, Gezi davasında yargılanan ve 988 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın adına da yer verdi.

Haberde, "FETÖ/PDY'nin yargısal darbeye teşebbüs girişimi 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar ile açılan davalarda, birçok ünlü isim de sanık veya şüpheli olarak yer aldı" ifadeleri kullanıldı.

Haberde Kavala'yla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ‘casusluk’ ve ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından soruşturma yürütülüyor. Kavala, soruşturma kapsamında ‘askeri veya siyasal casusluk’ suçundan tutuklu bulunuyor.”

"YAYIN SORUMLULARININ HESAP VERMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

AA'nın haberini 'yakışıksız ve hayret verici' olarak niteleyen Osman Kavala, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Anadolu Ajansı tarafından 14 Temmuz 2020 tarihinde “FETÖ'ün ünlü isimleri hesap verdi” başlığıyla bir liste yayınlaması ve burada benim adımında yer alması son derece yakışıksız ve hayret verici.

Mantığa aykırı, olgusal temele oturmayan üç ayrı suçlamadan dolayı dört defa tutuklandım.

Ancak, bu suçlamalarda dahi FETÖ üyesi ya da destekçisi olduğuma dair bir iddia öne sürülmedi. Buna karşılık, beraatle sonuçlanan Gezi Davası'nın iddianamesinde benimle ilgili suçlamaların FETÖ üyeliğiyle suçlanan emniyet ve yargı mensupları tarafından kurgulandığı, onlar tarafından yapılan hukuksuz dinlemelere dayandığı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı, mahkeme kararı bu durumu teyid etti.

Uzun bir süredir hakkımda çıkan asılsız haberlerden dolayı yayın sorumlularının hesap vermesi gerektiğine inanıyorum."