Osman Öcalan'dan TRT'de yayımlanan röportajıyla ilgili ilk açıklama
Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan, TRT Kürdi'de yayımlanan röportajıyla ilgili açıklama yaptı. Öcalan, ''TRT’den teklif geldi. Türkiye basınına yaklaşımım her zaman olumlu olmuştur. Başka kanal olsaydı, yine görüşürdüm. Devlet görevlilerinden herhangi bir teklif gelmedi'' dedi.
Yenilenen İstanbul seçimlerinden önce Abdullah Öcalan’ın mektubunun açıklandığı günlerde kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan, TRT Kürdi'de yayımlanan röportajıyla ilgili açıklama yaptı.
Gazeteci Muhammed Vefa’nın sorularını yanıtlayan Öcalan, ''TRT’den teklif geldi. Türkiye basınına yaklaşımım her zaman olumlu olmuştur. Başka kanal olsaydı, yine görüşürdüm. Devlet görevlilerinden herhangi bir teklif gelmedi'' dedi.
'CUMHURBAŞKANI DANIŞMANIYLA DA GÖRÜŞMÜŞ'
Son dönemde Cumhurbaşkanı Danışmanıyla da görüştüğünü söyleyen Öcalan, “Uzun bir görüşme oldu. PKK başta olmak üzere yaşanan durumlarla ilgili görüştük” ifadelerini kullandı.
İşte o sorular ve cevapları:
- TRT’de konuşmanız için sizle kim iletişime geçti? Devlet yetkilisi biri aracılığıyla mı çıktınız?
TRT’den teklif geldi. Türkiye basınına yaklaşımım her zaman olumlu olmuştur. Başka kanal olsaydı, yine görüşürdüm. Devlet görevlilerinden herhangi bir teklif gelmedi.
- Ekrem İmamoğlu meselesi ile ilgili niye konuştunuz? Muhabir mi sordu yoksa siz mi konuşmak istediniz?
Muhabir sordu. İmamoğlu gündemdeydi. Acil bir sorun olarak görüşümü dile getirdim.
- TRT konuşmanızın tamamını yayınladı mı?
Tamamını yayınladılar. Görüşmem Kürt sorunun çözümüne ve yumuşatmasına yönelik bir adım olarak gerçekleştirdim. HDP’nin attığı adımlara eleştirel yaklaşıyorum. Türkiye’nin bütünlüğünden yanayım.
- Kırmızı bültenle aranıyor musunuz?
Kırmızı bülten durumu yok. Bu zamanla giderek aşıldı. Hayatımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyorum.
- Son dönemde hükümetten birileri sizle görüşmeye geldiler mi?
Evet, kısa bir süre önce bir Cumhurbaşkanı danışmanıyla görüştük. Uzun bir görüşme oldu. PKK başta olmak üzere yaşanan durumlarla ilgili görüştük.
- Selahattin Demirtaş içeride? Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
İçeride tutulması uygun değil. Türkiye hukuktan bahsediyorsa Demirtaş’ın dışarıda olması gerekiyor.
En Çok Okunan Haberler
- Altun'lara bu kez İslamcı yazardan 'maaş' tepkisi
- Türkeş'in oğlundan MHP'ye ağır ifadeler
- Yerlikaya sahte diplomayla ilgili ilk kez konuştu
- Osman Öcalan'dan ''TRT'' açıklaması
- ''Deprem olasılığı en yüksek olan bölgeleri açıkladı''
- Erdoğan’ın yeğeni yaşamını yitirdi
- Iraklı heyete verilen yemekle ilgili yeni paylaşım
- İmamoğlu'ndan Sayıştay raporuna ilişkin açıklama
- Türkiye 4 ülkeye uçuşları durdurdu
- Davutoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Altun'lara bu kez İslamcı yazardan 'maaş' tepkisi
- Türkeş'in oğlundan MHP'ye ağır ifadeler
- Yerlikaya sahte diplomayla ilgili ilk kez konuştu
- Osman Öcalan'dan ''TRT'' açıklaması
- ''Deprem olasılığı en yüksek olan bölgeleri açıkladı''
- Erdoğan’ın yeğeni yaşamını yitirdi
- Iraklı heyete verilen yemekle ilgili yeni paylaşım
- İmamoğlu'ndan Sayıştay raporuna ilişkin açıklama
- Türkiye 4 ülkeye uçuşları durdurdu
- Davutoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan açıklaması