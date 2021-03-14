Osmangazi Köprüsü'nden paylaştı: "Bu düpedüz halkı kandırmadır"
Osmangazi Köprüsü üzerinden çektiği videoyu gündeme taşıyan CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Ali Mahir Başarır, “Her sokağa çıkma yasağında, araç geçiş garantili otoyollardan, köprülerden halkın soyulduğu gerçeğini iktidarın yüzüne vurmaya devam edeceğiz” dedi.
Osmangazi Köprüsü üzerinden çektiği videoyu gündeme taşıyan CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Ali Mahir Başarır, “Her sokağa çıkma yasağında, araç geçiş garantili otoyollardan, köprülerden halkın soyulduğu gerçeğini iktidarın yüzüne vurmaya devam edeceğiz” dedi.
Osmangazi Köprüsü üzerinden 1 saat boyunca en fazla 15 araç geçtiğini belirten CHP’li Başarır, “Yazık, köprünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bugünkü maliyeti 12 milyon TL. Köprü boş, sokağa çıkma yasağı var. Ama biz ödemeye devam ediyoruz” diye konuştu.
SORSANIZ DEVLETİN KASASINDAN 1 KURUŞ ÇIKMIYOR DERLER
Köprünün üzerinden her geçtiğinde bu videoyu çekeceğini ve vatandaşlarla paylaşacağını ifade eden Başarır, “Ne üzücüdür ki 83 milyon çalışıyor, 5 kişi kazanıyor. 2020 yılında, Osmangazi Köprüsü için geçiş garantiler sağlanamadığı için hazinenin kasasından 3.3 milyar TL gibi devasa bir para çıktı. Mevcut iktidara sorsanız ‘devletin kasasından 1 kuruş çıkmıyor’ diyor. Bu düpedüz halkı kandırmadır, aldatmadır, aymazlıktır” sözlerini dile getirdi.
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