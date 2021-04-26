Osmaniye'de sulama kanalında akıntıya kapılan 4 çocuktan 2'si kayboldu

26 Nisan 2021 Pazartesi, 15:55

Osmaniye merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oynayan 4 çocuktan biri ayağı kayarak suya düştü.

Kanala düşen çocuğu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapıldı.

Olayı gören çevredekiler, Sadık (10) ile Şükran Karataş (9) kardeşleri sudan çıkardı. Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise kayboldu.

Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kayıp iki kardeşi bulmak için çalışma başlattı.



