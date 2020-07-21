Osmanlıspor’dan Beyaz TV’ye Gökçek’ler ve Gülerce’lerin karmaşık ilişkileri

21 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Gökçek’in, belediyenin hafriyat sahalarının işletilmesi ihalesini belediyeyi zarara uğratarak Osmanlıspor’a verdiği ortaya çıkmıştı. Belediye yönetimi Gökçek ve 13 bürokratı ile Osmanlıspor yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Hafriyat ihalesini alan Osmanlıspor AŞ’nin üç ortağının yakın zamana kadar Sabit Dik, Ali Sabit Aksoy ve İbrahim Gülerce olduğu belirlendi. Aksoy ve Gülerce’nin, aynı zamanda Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in genel koordinatörlüğünü yaptığı Beyaz TV ile bağları olduğu da ortaya çıktı.

GÜLERCE’NİN KARDEŞİ ÇIKTI

Cumhuriyet’in ulaştığı belgelere göre Ali Sabit Aksoy, Beyaz TV’nin yayıncı şirketi Kanal Beyaz AŞ’nin eski adı Ses Televizyonu AŞ’nin kurucusu ve ortağı iken FETÖ itirafçısı Hüseyin Gülerce’nin kardeşi İbrahim Gülerce de kanalın diğer ortağı çıktı. Bu iki ismin, aynı zamanda Gökçek’in başkan olduğu dönemde belediye şirketleri Metropol, Belka, Seğmenler Su A.Ş.’de hem yönetim kurulu üyeliği hem de genel müdürlük görevlerinde bulunduğu belirlendi.

GÖKÇEK UZAKLAŞTIRILINCA...

Gökçek’in yerine başkanlık koltuğuna Mustafa Tuna’nın getirilmesiyle hafriyat işi Osmanlıspor’dan alındı. Bunun üzerine Aksoy ve Gülerce, Osmanlıspor AŞ’deki görevlerinden ayrılıp hisselerini devretti. Osmanlıspor AŞ’nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Sabit Dik de yakın zamanda bu görevi bıraktı.

KARA PARA ŞÜPHESİ

İnceleme yapan büyükşehir belediyesi yetkilileri, Beyaz TV’nin 30 milyonluk hissesinin 12 milyon TL’sinin Ayrancı’da bir oto lastiği tamir ve bakım işletmesine sahip olan Durali Altınordu’ya, geri kalan 18 milyonluk hissenin ise İhsan Akalan adlı bir fotoğrafçıya ait olduğunu tespit etti. Akalan’ın, Gökçek’lerin geçmiş yıllarda kurdurduğu Ankaragücü AŞ’nin de hissedarı olması dikkat çekti.

MASAK’A BAŞVURU

Osmanlıspor hakkında suç duyurusunda bulunan ABB avukatları, dilekçede, savcılıktan Osmanlıspor’un hesaplarının araştırılması için MASAK’a başvurulmasını, elde edilen bilgi ve belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti.

