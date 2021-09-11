OSTİM sanayicilerinden ‘makul kredi’ isteği

11 Eylül 2021 Cumartesi, 11:11

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, KGF desteklerinin, piyasanın rahatlatılması ve ihracatın desteklenmesi anlamında önemli olduğunu ifade etti. Kredilerin uzun vadeli olmasının büyük bir avantaj olduğunu ancak daha fazla işletmenin yararlanabilmesi için faizlerin de özendirici olması gerektiğini vurgulayan Ekinci, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından bir süre önce ilan edilen yeni KGF destek paketinin üç ayaklı olduğunu anımsattı. Ekinci, paketin ilk olarak likidite sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara, ilave istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkânının sağlanmasını öngördüğünü belirtti. Ekinci, şunları kaydetti:

“Ekonominin çarklarının döndürülmesinde kuşkusuz ki bu krediler çok yararlı ancak bu paketin başka desteklerle daha da cazip olacağına inanıyoruz. Örneğin ihracatçı firmalara hem vergi hem SGK desteği mutlaka sağlanmalı. Ayrıca KGF kredi faizlerinin de özendirici olması gerekir. Uzun vadeli olduğu için tercih edilen KGF kredilerinin faizinin de makul seviyelerde tutulmasını bekliyoruz. KGF kredi faizleri, piyasa faizlerine göre daha makul seviyeye getirilirse yararlanacak işletme sayısı artar, bu da ekonominin kılcal damarlarını canlandırır.”