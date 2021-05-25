ÖSYM 2021 takvimi açıklandı: İşte başvuru ve sınav tarihleri...

25 Mayıs 2021 Salı, 12:02

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) resmi web sitesinde yer alan 2021 ÖSYM sınav takvimi, önceki aylarda yayımlandı. 2021 yılında hangi sınavların gerçekleşeceğini söyleyen kurum, başvurular, sınav tarihleri, sınav sonuçları hakkında açıklama yaptı.

ALES SINAVI (İLKBAHAR)

ALES başvuruları 12 Mart 2021, son başvuru tarihi, 1 Nisan 2021. ALES sınav tarihi, 2 Mayıs 2021. ALES sonuçları açıklanma tarihi, 27 Mayıs 2021 olarak yayımlandı.

ALES SINAVI (SONBAHAR)

ALES başvuruları Sonbahar dönemi 3 Ağustos 2021, son başvuru tarihi, 17 Ağustos 2021. ALES sınav tarihi, 19 Ağustos 2021. ALES sonuçları açıklanma tarihi, 14 Eylül 2021 olarak açıklandı.

DGS SINAVI 2021

2021 DGS sınav başvuruları, 21 Mayıs 2021 tarihinde başlıyor, 31 Mayıs 2021 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021. DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 KPSS SINAVI

2021 KPSS sınav başvuruları, 28 Mayıs 2021 tarihinde başlıyor, 14 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor. KPSS geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından 22-23 Haziran olarak açıklandı. KPSS sınavı (Genel Yetenek – Genel Kültür), 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları, 16 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 YKS SINAVI

2021 YKS sınav başvuruları, 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşti. YKS sınavı, 26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. 2021 YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 LGS SINAVI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin resmi web sitesinden alınan bilgilere göre 2021 LGS sınavı, başvuru tarihleri, sonuçların açıklanma tarihleri ilerleyen günlerde yayınlanacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ

YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.