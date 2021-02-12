ÖSYM, ALES giriş yerlerini açıkladı

ÖSYM, 21 Şubat'ta yapılacak olan 2020-ALES/2 giriş belgelerini erişime açtı.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2021 Cuma, 16:24
ÖSYM, ALES giriş yerlerini açıkladı
Abone Ol google-news

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Şubat'taki 2020-ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin " https://ais.osym.gov.tr " internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler