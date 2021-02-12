ÖSYM, ALES giriş yerlerini açıkladı

12 Şubat 2021 Cuma, 16:24

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Şubat'taki 2020-ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin " https://ais.osym.gov.tr " internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.