ÖSYM, ALES giriş yerlerini açıkladı
ÖSYM, 21 Şubat'ta yapılacak olan 2020-ALES/2 giriş belgelerini erişime açtı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Şubat'taki 2020-ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin " https://ais.osym.gov.tr " internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.
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