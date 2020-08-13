ÖSYM Başkanı duyurdu: Başvurularda HES Kodu istenecek
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda HES Kodu isteneceğini duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda şu bilgileri verdi:
"BAŞVURULARDA HES KODU İSTENECEK"
"Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir.
Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek. HES Kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir."
Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir. pic.twitter.com/co48ixnAW2— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 13, 2020
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