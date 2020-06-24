ÖSYM Başkanı'ndan YKS adaylarına saat uyarısı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS adaylarına saat uyarısında bulundu. Aygün açıklamasında, 'Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır' ifadelerine yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2020 Çarşamba, 14:34
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