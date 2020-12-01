ÖSYM ertelenen sınavları açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavları açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2020 Salı, 15:39
ÖSYM ertelenen sınavları açıkladı
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Adaylarımız,

Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."


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