ÖSYM YDS giriş belgelerini erişime açtı

ÖSYM tarafından 18 Nisan 2021’de gerçekleştirilecek YDS için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava giriş belgesine ÖSYM'nin sayfasından ulaşabiliyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2021 Perşembe, 16:03
ÖSYM YDS giriş belgelerini erişime açtı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 18 Nisan'da yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YDS/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

SINAV YERİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.  ÖSYM AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan kişiler sınav merkezlerine ulaşabilecekler. 18 Nisan’a kadar giriş belgesi alma işlemleri aynı sayfa üzerinden gerçekleştirilmeye devam edecek.


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