ÖSYM'den YKS sorularının paylaşılmasına ilişkin açıklama
ÖSYM, yarınki YKS sınavı tamamlandıktan sonra bütün soruları paylaşacağını duyurdu.
Bir adayın soruların fotoğrafını paylaşmasına ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamda, "Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle:
"ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz.
Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır.
2020-YKS ‘nin ilk oturumu olan TYT 188 sınav merkezimizde güvenle tamamlanmıştır.
KİTAPÇIK FOTOĞRAFININ PAYLAŞILMASI
Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır.
Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır.
ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz."
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