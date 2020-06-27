ÖSYM'den YKS sorularının paylaşılmasına ilişkin açıklama

27 Haziran 2020 Cumartesi, 22:17

Bir adayın soruların fotoğrafını paylaşmasına ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamda, "Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle:

"ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz.

Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır.

2020-YKS ‘nin ilk oturumu olan TYT 188 sınav merkezimizde güvenle tamamlanmıştır.

KİTAPÇIK FOTOĞRAFININ PAYLAŞILMASI

Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır.

Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır.

ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz."