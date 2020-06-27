'YKS soruları fotoğraflandı' iddiası öğrencileri isyan ettirdi
Bugün yapılan YKS sınavının kitapçıkları sosyal medyada paylaşılınca birçok öğrenci tepki gösterdi.
YKS sınavına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kullanıcılar, kitapçık fotoğrafının çekilmesinin yasak oldğunu ifade ederek tepki gösterdi.
Kitapçıkların toplandığı ve soruların fotoğraflanmasının yasak olduğu YKS sorularına ait fotoğraflar, sosyal medyada paylaşıldı.
Kullanıcılar, söz konusu fotoğrafların sınav esnasında çekildiğini ifade ederek, "Bu bir skandal değil de nedir" sözleriyle tepki gösterdi.
İŞTE O FOTOĞRAFLAR
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