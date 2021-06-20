Otelde Tenten süiti

20 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Brüksel’in turistik nabzının attığı eski kent merkezindeki büyük alanı (Grand-Place) arkanıza alır, İşeyen Çocuk heykeline doğru giderken Rue de l’Etuve üzerindeki bir binanın duvarında Tenten çizgi romanlarının sayfalarından fırlamış bir kesitin dikkatinizi çekmemesi mümkün değil. İşte o Tenten grafittisine varmadan sağ tarafta Rue de l’Amigo’nun başında bulunan tarihi otel, bugünkü yazı konumuz.

“Tarihi bir oteli anlatırken bile işi dönüp dolaştırıp Tenten’e bağlamasan olmaz sanki” dediğinizi duyar gibiyim. Yıllar önce gerçeküstü resmin dehası René Magritte süiti açarak otel odalarına sürrealizmi taşıyan Hotel Amigo geçen günlerde de Tenten süitini kullanıma soktu. Hergé’nin, 1929’da yarattığı çizgi roman karakteri Tenten, maceralarıyla dünya çapında her yaştan okurun beğenisini kazandı, ünü Belçika sınırlarını aştı. Hotel Amigo, konuklarını dünyanın en ünlü seyyahlarından olan Tenten’in dünyasına davet ediyor. Otel, Belçika’nın en ünlü ve cesaretli muhabirine adanmış benzersiz bir süit yaratmak için Moulinsart, Hergé Vakfı ve Hergé Müzesi ile ortak hareket etti. Tenten’in hikâyeleri ve Kaptan Haddock, inanılmaz Bianca Castafiore ve beceriksiz ikiz dedektifler Dupond ve Dupont gibi ünlü çizer tarafından hayal edilen renkli karakterler aracılığıyla sıra dışı bir deneyim sunan Brüksel’deki tek otel. Brüksel’e gelirseniz ve cüzdanınız biraz kabarıksa artık eski kent atmosferinde ve Tenten çizgi romanları ortamında geceleyebileceksiniz.

Süitte, Tenten’in maceralarına çok sayıda gönderme var. Konuklar odada Steven Spielberg imzalı bir çizimle karşılanıyor. Ünlü yönetmen, 10 yıl önce 3 Tenten albümünden oluşturulan “Tenten’in Maceraları” filminin vizyona girmesi için bu otelde kalmıştı. Salon, Mavi Lotus’un macerasında görülen vazo ile dekore edilmiş ve tabii ki ünlü kırmızı-beyaz roketin bir modeli de var. Tenten’in sadık köpek arkadaşı Milu olmadan olur mu?.. Her yerde karşınıza çıkıyor. Süitin güvenliği ondan soruluyor. Aileler için çocuklarının uyuyabileceği bağlantılı bir oda da tasarlandı. Milu odada nöbet tutuyor. Tenten desenleriyle bezeli nevresimler, yastıklar, havlular ve resimler, aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi heyecan verici temalı aktiviteyle genç konukları macera dolu bir dünyaya sokuyor. Çocuklar, anne-babalarıyla birlikte kentin çizgi roman kahramanlarının çizildiği 62 duvarı içeren Brüksel Şehri çizgi roman parkurunda dolaşarak sıra dışı bir “hazine avı”nın keyfini çıkarabiliyorlar. Tenten teması oteldeki restoran alanında da devam ediyor.

Karl Marx mahkûm

Hotel Amigo dediysek sıradan bir mekândan bahsetmiyoruz. Zamanının hapishanesi çok kısa bir süreliğine de olsa çok ünlü bir mahkûmu ağırladı. Karl Marx, Brüksel’de yaşarken polis para transferlerinden şüphelenmiş ve Marx’a silah satın almak için para yollandığını düşünmüştü. Marx, bu nedenle çok kısa bir süre hapse girdi. Daha sonra ülkeden sınır dışı edildi ve Paris’e geri döndü. Birkaç yıl sonra, 1883’te öldüğü Londra’ya gitti. Marx’a yollanan paranın miras olduğu anlaşıldı, Marx, kara para aklamıyor ya da silah ticareti yapmıyordu. “Brüksel’de Marx’ın izini sürmek” diye bir yazı yazmıştım ama orada bu mevzudan bahsetmemiştim sanırım.

Kim bilir belki de ileride bir de Karl Marx süiti yapılır. Londra’da Marx’ın mezarını giriş parasıyla ziyaret ettiren kapitalizmin “Marx’ın hapis yattığı hapishane odasını” pazarlamasına şaşırmam!

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