Oteller 15 Haziran’ı bekliyor

30 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Turizm sektöründe Crystal ve Nirvana ismiyle 21 otelle faaliyet gösteren Kilit Grup da bu sezon normalleşmeye bağlı olarak otellerini açacak. Geçen yıl salgın nedeniyle 9 otelde hizmet verdiklerini hatırlatan Nirvana Hotels Üst Yöneticisi Korhan Alşan, bu yıl da kolay bir turizm sezonu olmayacağına dikkat çekerek “Turizmde önünü görmek çok önemli. Bugün ise haftalık olarak her şeyi güncellemek durumundayız. 2022 erken rezervasyon dönemine kadar kısa çalışma ödeneği devam etmeli. Özellikle kışın da açık kalan otellere daha fazla teşvik, destek verilmeli. KDV muafiyetleri devam etmeli” dedi.

1 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Turizmle ilgili otel ekipman, tekstil ve gıda alanında da faaliyet gösterdiklerini belirten Kilit Grup Yönetim Kurulu üyesi Tolga Kilit de şunları anlattı: “Salgın süreci yıprattı. 2020’de yaptığımız tedarik anlaşmaları iptal oldu. Stoklarımız elimizde kaldı. Ağustosta oteller açılınca elimizdeki stoku ve tedarikleri yavaş yavaş erittik. Otellerimizi etap etap açmayı planlıyoruz. Geçen yıl ciroda yüzde 80’de yakın küçülme yaşadık. Bu yıl 2020’den kötü bir senaryo beklemiyoruz. İnanıyorum ki 15 Haziran’dan sonra daha farklı konuları konuşuyor olacağız. Hedefimiz mevcut otellerimizi ve yapımızı sağlamlaştırmak.”

Yeni açılan Nirvana Cosmopolitan Oteli nedeniyle düzelenen toplantıda verilen bilgiye göre bu proje için toplamda 1 milyar TL civarında yatırım yapacak. Kilit Grup bugün 10 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Yeni otelin tanıtım toplantısına Umman Çetinbaş, Pelin ve Tolga Kilit ile Korhan Alşan katıldı.