Oteller beklemede
Antalya’daki oteller bugünden itibaren yerli turistin şehre gelmeye başlamasını, yoğunluk oluşturmasını bekliyor.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, iç turizmdeki hareketliliğin başladığını ve rezervasyonların geldiğini belirterek, “Tesisini açan otellerimiz var ancak asıl otel açılışları bugünden sonra yoğunlaşacak” dedi.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise “Konaklama sektöründe taksit sayısının artırılması hareketlilik getirdi” diye konuştu. Atmaca, pandemi sürecinde yurtdışından gelecek ilk turistlerin Ukrayna, Belarus ve Kazakistan’dan olacağını ifade etti.
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