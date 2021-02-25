Öterken bayılan Denizli horozu Japon basınında
Denizli’nin tescillenmiş horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayılması “Görenler enerjisine şaşırıyor”, “Bu horoz öttüğünde durmak nedir bilmiyor” haberleri ile Japon basınında yer aldı. Horozun bayılana kadar öttüğü görüntüler, büyük beğeni topladı.
Uzun süre ötmeleri ile meşhur olan Denizli horozları kentin en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Denizli'de horoz sahibinin kayıt altına aldığı ilginç görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.
Görüntülerde horoz, 15 saniyeye kadar ötüyor. Daha fazla dayanamayınca, kısa süreli baygınlık geçiriyor. ‘Uzun süreli ötme' namını bırakmak istemeyen bu horoz, nefesi yetmeyince bayıldı. Sahibinin sosyal medya üzerinden paylaştığı bu görüntü saatler içinde binlerce beğeni toplamıştı.
Uzun süre ötmek için büyük çaba gösteren horozun bayılana kadar öttüğü görüntüler, Japon basınında yer aldı. Denizli horozu, “Bu horoz öttüğünde durmak nedir bilmiyor”, “Görenler enerjisine şaşırıyor”, “Sosyal medyada yoğun ilgi gören video, çokça beğeni aldı” başlıkları Japonya'da haberlere konu oldu.
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