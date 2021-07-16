Otizmli bireylere eğitim desteği
Aydın Büyükşehir Belediyesi, otizmli bireylere spor eğitimi vermek için salon kurdu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından otizmli bireylere spor eğitimi vermek için Otizm Spor Salonu kurdu. Uçan Balon Çocuk Gelişim Merkezi’nin alt katında hizmet vermeye başlayan Otizm Spor Salonu’nda, 6 yaş ve üzerindeki çocuklara eğitim veriliyor.
Spor salonunun otizmli bireylerin gelişmesine destek olacağını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Otizmli çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak ve ailelere yardımcı olabilmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Otizm Destek Merkezi’mizin ardından, yaş grubu olarak daha büyük olan bireylerin de eğitim alabilmeleri için spor salonunu hayata geçirdik.
Ailelerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor. Büyükşehir belediyesi olarak kültür merkezlerimiz ve çocuk gelişim merkezlerimiz ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Aydın’a kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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