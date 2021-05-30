Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi

30 Mayıs 2021 Pazar, 11:29

Tepecik Moris Bencuya Özel Eğitim Otizm Okulu, İzmir depreminde ağır hasar alınca yıkıldı. Orta ve ağır otizmli çocukların eğitime devam edebilmesi için dersler, geçici olarak yıkılan binanın hemen arkasında bulunan Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu'nda görülmeye başlandı. Ancak okulda mayıs ayında 4 hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlık, güvenlik kamerası görüntülerine de yansırken, bilgisayarlar, yazıcılar ve okulun demir parmaklıkları başta olmak üzere özel eğitim merkezine ait eşyaların neredeyse tamamı çalındı.

30 ÇOCUK EĞİTİM ALMAYI BIRAKTI

Bir süre sonra, otizmli çocukların yemekhanesindeki İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) ait su sayaçları da çalındı. Tüm bu olumsuzlukların ardından okul düzenleri de değiştiği için rutinleri bozulan 90 otizmli çocuktan yaklaşık 30'u eğitim almaya bıraktı. Okul aile birliği ve veliler, özel eğitim alan otizmli çocukların bu durumdan dolayı mağduriyet yaşadığını belirterek, en kısa zamanda çocukların eğitimine uygun okul yapılması için çağrıda bulundu.

'ÇOCUKLARIMIZI YOLLUYORUZ AMA GÖZÜMÜZ ARKADA KALIYOR'

Okul binası yıkıldıktan sonra otizmli çocukların çok sayıda engelle karşı karşıya kaldığını belirten Tepecik Moris Bencuya Özel Eğitim Otizm Okul Aile Birliği Başkanı Semra Avince (40), "Okulumuzun bir an önce yeniden yapılmasını istiyoruz. Kışın okul çok soğuktu. Sınıflar bir türlü ısınmadı. Bize gösterilen okulda oyun alanı yok. Çocukların alanı çok kısıtlandı. Eğitim için çocuklarımızın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Kendi okulumuzda sadece otizmli çocuklar eğitim görüyordu. Şimdi bize verilen geçici derslik, liseye ait ve kışın okullar açıldığında otizmli çocuklarımız lise öğrencileriyle aynı ortamda eğitim görecek. Bu konuda da çok zorlanacağız. Başkasından gelebilecek zararları bilmiyorlar. Bu durum da velileri çok rahatsız ediyor. Ayrıca okulumuz defalarca soyuldu. Su sayaçlarımıza kadar her şey çalındı. Çocuklarımızı yolluyoruz ama gözümüz arkada kalıyor" dedi.



'ÇOCUKLAR YA OKULA GİTMEK İSTEMİYOR YA DA AİLELERİ GÖNDERMİYOR'

Yeni eğitim öğretim yılında özel eğitim gören otizmli çocuklara uygun okulun yapılmasını istediklerini dile getiren Nilgün Elver (42), "Mayıs ayında hırsızlık olayları yaşandı. Bilgisayarlarımız, yazıcılarımız, yemekhanemizdeki su sayaçları çalındığı için otizmli çocuklarımız yemek yiyemiyor. Bilgisayarlarımız çalındığı için idarecilerimiz İZSU'ya dilekçe yazamıyor. Yıkılan okulumuzun arkasındaki okuldan bize 12 derslik verildi. Çocuklarımız alışma konusunda zorlanıyorlar. Otizmli çocuklarımızın bir rutini var, yeniliğe kapalıdır. O rutin bozulduğu için çocuklarımız çok zorlanıyor. Bahçemiz vardı, orada oyunlar oynanıyordu. Okula gelmek istemiyorlar. Ayrıca hırsızlık olaylarından sonra okula çocuğunu göndermek istemeyen veliler var. Okulumuza adı verilen bağışçımız Moris Bencuya, desteğini sürdürüyor. İnşaat başlarsa destek olacak" diye konuştu.

'YARDIMSEVERLERİN DE DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ'

Otizmli 2 oğlunun okulda eğitim gördüğünü ifade eden Arzu Kıpçak (36), çocukların uzaktan eğitim almak gibi bir şansları olmadığından yüz yüze eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımız yerlerini yadırgıyor, okula gitmek istemiyorlar. Diğer çocuklar gibi uzaktan eğitim alamıyoruz, öğretmenler bile birebir eğitimde zorlanırken bizlerin evde eğitim vermesi mümkün olmadı. Bizi dinlemiyorlar, ders yapamıyoruz. Burası en büyük desteğimiz, anneyle öğretmeni ayırt ettikleri için okulda ders yapıyorlar. Okulumuzu bir an önce istiyoruz. Yardımseverlerin de desteğini bekliyoruz" dedi.



