Otluk alanda çıkan yangın korkuttu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın eve sıçradı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında evde hasar meydana geldi.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Çiçek Mahallesi 1610 sokak yakınındaki otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı ve bölgedeki bir eve sıçradı. Dumanı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, alevlerin sıçradığı bir evde küçük çaplı hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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