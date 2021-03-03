Oto galericiler: Müşteri yok, satış yapamıyoruz

03 Mart 2021 Çarşamba, 21:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın başkanlığını yaptığı CHP Ekonomi Masası heyeti, Otonomi Başkanı Aydın Erkoç ve esnafın katıldığı toplantının ardından esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Esnaf, satışların düşüşünden ve kredi faizlerinden dertli olduklarını söyledi.

Bir esnaf, “Müşteri azaldı, krediler yükseldi, araç fiyatları zaten yüksekti” dedi. Başka bir esnaf, “Bu hafta hiç araba satmadık. Geçen seneye göre işerimiz bayağı düştü. Bu durgunluğun üzerine binde 5 noter harcı gelirse esnafa eksi yansır, satışları da etkiler, kesinlikle istemiyoruz” diyerek CHP Ekonomi Masası heyetine dert yandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Faizlieri yükselterek enflasyonla mücadele etmek olmaz. Milleti pahalı dolarla yüksek faiz arasında sıkıştırdılar” sözleriyle iktidarı eleştirdi.