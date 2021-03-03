Oto galericiler: Müşteri yok, satış yapamıyoruz

CHP Ekonomi Masası Heyeti, Ankara’da ikinci el otomobil alım satımının yapıldığı Otonomi’de oto galericileri ziyaret etti. Salgın sürecinde satışların düştüğünü söyleyen esnaf, kredi faizlerinin düşmesini istedi. Bir esnaf, "Müşteri yok, krediler yükseldi" diye şikayet ederken başka bir esnaf, "En son geçen hafta araba satışı yaptık" diyerek sitem etti.

ANKA
03 Mart 2021 Çarşamba, 21:57
Oto galericiler: Müşteri yok, satış yapamıyoruz
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın başkanlığını yaptığı CHP Ekonomi Masası heyeti, Otonomi Başkanı Aydın Erkoç ve esnafın katıldığı toplantının ardından esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Esnaf, satışların düşüşünden ve kredi faizlerinden dertli olduklarını söyledi.  

Bir esnaf, “Müşteri azaldı, krediler yükseldi, araç fiyatları zaten yüksekti” dedi. Başka bir esnaf, “Bu hafta hiç araba satmadık. Geçen seneye göre işerimiz bayağı düştü. Bu durgunluğun üzerine binde 5 noter harcı gelirse esnafa eksi yansır, satışları da etkiler, kesinlikle istemiyoruz” diyerek CHP Ekonomi Masası heyetine dert yandı.  

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Faizlieri yükselterek enflasyonla mücadele etmek olmaz. Milleti pahalı dolarla yüksek faiz arasında sıkıştırdılar” sözleriyle iktidarı eleştirdi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler