Otobüs bileti tavan fiyatı yeniden belirlendi: İşte yeni ücret tarifesi

12 Haziran 2020 Cuma, 08:59

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirlerinde normalleşme takvimine girilmesiyle daha önce 31 Temmuz'a kadar uygulanacağı bildirilen tebliğde değişikliğe gitme kararı aldı.

Bakanlığın konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, düzenlemeyle vatandaşların daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Taban/tavan fiyat ücret tarifesinin eski ve yeni hali şu şekilde:

Yeni Tarife (12 Haziran itibarıyla)

Eski Tarife(14 Mayıs-12 Haziran)