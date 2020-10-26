Otobüste mastürbasyon yapan şahıs gözaltına alındı

26 Ekim 2020 Pazartesi, 21:23

Olay, İstanbul’da İstinye Dereiçi – Kabataş istikametleri arasında hizmet veren bir toplu taşıma aracında, dün saat 14.00 sularında gerçekleşti. Otobüste seyahat eden bir yolcu, yan koltuğunda oturan bir kadını izleyerek mastürbasyon yaptı. Cinsel saldırı anı, tacize uğrayan kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Paylaşılan görüntülerde, kadın yolcunun kendisini kayda aldığını fark etmeyen sapık adamın, çevresinde birçok kişinin bulunmasına rağmen cinsel tacizini sürdürdüğü görüldü.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda kişinin tepkisini aldı. Görüntüleri çeken P.Ç.'nin şikayeti üzerine polisler harekete geçerek şüpheli M.R.Ö'yü Beşiktaş Meydan'ındaki otobüs duraklarında otobüsten indiği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin daha önceden de benzer suçlardan poliste kaydı olduğu anlaşıldı. M.R.Ö.'nün poliste; 5'i cinsel taciz, 1'i hayasızca hareketler olmak üzere 7 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.







