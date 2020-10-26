Halk otobüsünde iğrenç taciz
İstanbul'da İstinye-Beşiktaş arası sefer yapan halk otobüsünde skandal bir taciz olayı yaşandı. Otobüste seyahat eden bir yolcu, yan koltukta oturan bir kadını izleyerek, cinsel tacizde bulundu. Tacize uğrayan kadın, sapık yolcuyu an be an kayıt altına alırken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Olay, İstanbul’da İstinye Dereiçi – Kabataş istikametleri arasında hizmet veren bir toplu taşıma aracında, dün saat 14.00 sularında gerçekleşti. Aykırı'da yer alan haberde, İddiaya göre, otobüste seyahat eden bir yolcu, yan koltuğunda oturan bir kadını izleyerek cinsel tacizde bulundu. Cinsel saldırı anı, tacize uğrayan kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi. Paylaşılan görüntülerde, kadın yolcunun kendisini kayda aldığını fark etmeyen sapık adamın, çevresinde birçok kişinin bulunmasına rağmen cinsel tacizini sürdürdüğü görüldü.
“GEREKEN İŞLEM YAPILSIN”
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine birçok yurttaş, #TacizeDurDe etiketiyle yaşanan çirkin olaya tepki gösterdi. Cinsel saldırıyı gerçekleştiren şahsın fotoğrafı sosyal medyada ifşa edilirken, söz konusu taciz eylemini gerçekleştirilen şahsa, gereken işlemin yapılması için yetkililere çağrı yapıldı.
“TOPLU TAŞIMAYA BİNMEYE KORKAR OLDUK”
Görüntüler hakkında paylaşım yapan bir kadın, “Yeter artık. Sizin gibiler yüzünden toplu taşımaya binmeye korkar olduk. Sizi gibiler yüzünden akşam sokakta tek başımıza yürümeye korkar olduk. Her gün başka taciz olayı görmekten, duymaktan bıktık artık” sözleriyle yaşanan olaya tepki gösterirken, bir başka kadın ise, “Bu iğrençlik, rahatlık nereden geliyor. Sizin gibiler yüzünden herkesten şüphelenir olduk. Pisliğinizde boğulun” dedi.
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