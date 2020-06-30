Otoda kârlar patladı

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Otomotiv şirketleri yılın ilk çeyreğinde kâr patlaması yaşadı. Borsa İstanbul’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2020’nin ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin toplam net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72.8 artarak 1 milyar 171 milyon liraya yükseldi.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden 5’i yılın ilk çeyreğini kârla, 3’ü ise zararla kapattı. Söz konusu dönemde Türk Traktör’ün, karını yüzde 1.000’den fazla artırarak 7.6 milyon liradan 84 milyon liraya çıkarması dikkati çekti. Şirketlerin toplam öz kaynakları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.7 artarak 11 milyar 910 milyon liraya ulaştı.