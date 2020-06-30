Otoda kârlar patladı
Borsa İstanbul’da işlem gören 8 otomotiv şirketinin kârı ilk çeyrekte yüzde 72.8 artarak 1 milyar 171 milyon lira oldu.
Otomotiv şirketleri yılın ilk çeyreğinde kâr patlaması yaşadı. Borsa İstanbul’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2020’nin ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin toplam net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72.8 artarak 1 milyar 171 milyon liraya yükseldi.
Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden 5’i yılın ilk çeyreğini kârla, 3’ü ise zararla kapattı. Söz konusu dönemde Türk Traktör’ün, karını yüzde 1.000’den fazla artırarak 7.6 milyon liradan 84 milyon liraya çıkarması dikkati çekti. Şirketlerin toplam öz kaynakları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.7 artarak 11 milyar 910 milyon liraya ulaştı.
Video Haberler
- ABD'li çift protestoculara silah çekti!
- 'Siyasi Partiler Kanunu’na kadın kotası eklenmeli'
- CNN Türk muhabiri 'eşek' esprilerine isyan etti
- Şaşkına çevirdi! Kırmızı ışıkta böyle görüntülendi
- Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı
- Sınav nasıl geçti? sorusuna sosyal mesafeli yanıt
- Alkollü sürücüler kafa kafaya böyle çarpıştı
- Yüksek sesle müzikten ceza yedi, verdiği cevap şoke etti
- Su böyle alev aldı! Şaşkına çeviren görüntüler
- İstanbul’da dehşet anları kamerada!