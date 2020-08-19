Otogaza gece yarısından itibaren zam!
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), otogaz fiyatına 6 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), otogaz fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Oto gaz’da 6 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
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