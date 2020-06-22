Otomobil dünyasını şaşırtan ırkçılık

22 Haziran 2020 Pazartesi, 14:52

Irkçılık sembolü olarak kabul edilen Konfederasyon Bayrağı'nın NASCAR yarışlarında yasaklanmasını sağlayan kampanyada başı çeken ve NASCAR'da yarışan tek tam zamanlı siyah pilot olan Bubba Wallace'ın takım garajına 'ilmik' bırakıldı. Siyahların KKK tarafından linç edilerek asılmasına gönderme yapan korkunç, ırkçı saldırı hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD’de tüyler ürpeten ırkçı saldırı, NASCAR pilotu Bubba Wallace’ın garajına ‘ilmik’ bırakıldı!

George Floyd'un öldürülmesinin ardından ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestoların sürdüğü ABD'de, NASCAR’ın tam zamanlı yarışan tek siyah pilotu olan Bubba Wallace'a çirkin ve tüyler ürpeten bir ırkçı saldırı gerçekleştirildi.

Abraham Lincoln’ın köleliği kaldırmasına itiraz ederek bağımsızlığını ilan eden ve ABD İç Savaşı’na sebebiyet veren Güney’in (Amerika Konfedere Devletleri) bayrağı olan ve bir ırkçılık sembolüne dönüşen Konfederasyon Bayrağı’nın NASCAR’dan kaldırılması kampanyasını başarıyla yürüten Wallace’ın garajına ‘ilmik’ bırakıldı.