Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Siirt'in Baykan ilçesinde hatalı sollama sonucu otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Baykan ilçesi karayolunda meydana geldi.
Ferhat Taşkıran yönetimindeki otomobil, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen TIR ile hatalı sollama sonucu çarpıştı.
Kazada Taşkıran öldü, aynı araçtaki 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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