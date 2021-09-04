Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde hatalı sollama sonucu otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

(DHA)
04 Eylül 2021 Cumartesi, 17:49
Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde Baykan ilçesi karayolunda meydana geldi.

Ferhat Taşkıran yönetimindeki otomobil, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen TIR ile hatalı sollama sonucu çarpıştı.

Kazada Taşkıran öldü, aynı araçtaki 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


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