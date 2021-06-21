Otomobil modellerinde yenilikler

21 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

MOKKA DAHA KÜÇÜK, DAHA PRATİK VE TEKNOLOJİK



Geçen yılın ortasında Mokka-e adını taşıyan tamamen elektrikli versiyonuyla tanıtılan 2021 Opel Mokka sonunda Türkiye’ye geldi. Mokka’nın ön bölümünde logo, ızgara ve farların tek bir çerçeve içerisinde bütün olarak ele alındığı “Vizor” isimli bir tasarım söz konusu. Bu tasarımı Opel’in diğer yenilenen modellerinde de görmeye devam edeceğiz. 2021 Opel Mokka’nın iç mekânında da iki büyük ekranın aynı çerçevede yer aldığı Pure Panel adı verilen bu yeni nesil dijital kokpit, yine ilk kez bu araçta karşımıza çıkan özelliklerden oldu. Dikey hava menfezlerinin arasına sıkıştırılan bu panel, üst versiyonlarda 12 inç dijital gösterge ekranı ve 10 inç bilgi-eğlence sisteminden oluşuyor. Klima ayarlarının fiziksel düğmelerle yapıldığı alanda kablosuz şarj ünitesinin yanı sıra parlak siyah ve krom detaylar dikkat çekiyor.

Mokka, sürüş güvenliğini ve sürüş konforunu artıran 16 adet yeni nesil sürüş destek sistemiyle donatılmış. Bu sistemlerin birçoğu yeni Mokka’da standart olarak yer alıyor. Standart olarak sunulan teknolojiler arasında; yaya algılama özellikli aktif acil fren sistemi, ön çarpışma ikazı, aktif şerit takip sistemi, 180 derece panoramik geri görüş kamerası ve trafik işareti tespit sistemi bulunuyor. Dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleme sistemi, şerit ortalama özellikli gelişmiş aktif şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, gelişmiş park pilotu gibi birçok ek özellik de sürücülere sunuluyor.

Yeni Opel Mokka Türkiye’de Elegance, GS Line ve Ultimate donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek. Kaputun altındaysa 130 beygir güç üreten 1.2 litre turbo benzinli motora yer verilmiş. Söz konusu motor AT8 otomatik şanzımanla kombine edilmiş. 2021 Opel Mokka’nın tamamen elektrikli versiyonu da mevcut fakat henüz onun için net bir tarih verilmese de bu aracı ülkemizde görmemiz 2022’nin ikinci yarısını bulacak gibi.

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Yeni Mokka, şehirli kitlenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek boyutlara sahip, günlük hayatın parçası olabilecek kompaktlıkta ve konfor unsurlarını üzerinde barındıran bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımıyla tamamen yenilenen Yeni Mokka, teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Boyutlarıyla tam bir şehirli Crossover olduğunu gösteren yeni Mokka’nın, yüksek satış adetleri konusunda bizlere büyük katkılar sağlamasını bekliyoruz. Toplam satışlarımızın yakın ve ileriki dönemde yüzde 15’inin yeni Mokka’dan gelmesini hedefliyoruz. Kısacası, yeni Mokka ürün gamımız içerisinde kuvvetli bir role sahip olacak ve markamıza yeni müşteri kitlelerinin gelmesini sağlayacak. Yeni Mokka, Crossland ve Grandland’den oluşan SUV üçlemesi Opel’i SUV pazarında ilk beş içerisinde tutacak. Öte yandan, Mokka ve Crossland ikilisinin B-SUV kategorisinde bizi liderliğe taşımasını da hedefliyoruz. Önümüzdeki yılla beraber heyecanla beklenen bataryalı elektrikli modellerimizi pazara sunmak üzere de çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, Mokka-e 2022’nin ikinci yarısından itibaren Türkiye’de olmasını planladığımız bir ürün” değerlendirmesinde bulundu.

CİTROËN’DEN BATARYALI VE HİDROJEN YAKIT HÜCRELİ Ë-JUMPY HYDROGEN!

Herkesin ihtiyacına uygun modern, teknolojik ve uygun maliyetli mobilite çözümleri sunan Citroën, elektrikliye geçiş stratejisini hafif ticari araç pazarında da bütün hızıyla devam ettiriyor. Bataryayı hidrojen yakıt hücresiyle birleştiren Citroën ë-Jumpy Hydrogen, aracın kullanım özelliklerini kısıtlamadan elektrik modunda daha fazla menzil sağlıyor. Citroën ë-Jumpy Hydrogen, 400 km’nin üzerinde menzil ve üç dakikadan kısa sürede hidrojen yakıt ikmali ile geleceğin elektrikli hafif ticari aracına öncülük yapıyor. 2021 yılı sonuna kadar hafif ticari araç ailesinin tümünü elektriklendirme stratejisi izleyen Citroën, bu alanda ilk olarak ë-Jumpy’yi yollarla buluşturmuştu. Marka yılın ikinci yarısında ise My Ami Cargo, ë-Berlingo Van, ë-Jumpy Hydrogen ve ë-Jumper modellerini satışa sunacak.

JEST ELECTRİC AVRUPA’DA LİDER

Karsan’ın 2018 yılında lanse ederek 2019 yılı başında yollarla buluşturduğu ilk elektrikli modeli Jest Electric, iki sene içerisinde Avrupa pazarında önemli bir satış başarısı yakaladı. Avrupa’da pazara sunulduğu ilk yıl olan 2019 yılında kendi segmentinde yüzde 24 pazar payı elde etmeyi başaran Jest Electric’in, 2020 yılında pazar payı yüzde 43’e ulaştı. Wim Chatrou - CME Solutions tarafından yayımlanan 2020 yılı Avrupa Minibüs ve Otobüs Pazarı Raporu’na göre, Jest Electric 3.5 - 6 ton arası elektrikli minibüs sınıfında rakiplerini geride bırakarak 2020 yılında Avrupa pazarının lideri oldu. Karsan mühendislerinin tecrübesi ve BMW i teknolojisine sahip elektrik bataryalarıyla rakiplerinden ayrılan Jest Electric, Romanya ve Fransa başta olmak üzere, Almanya, İsviçre, Portekiz, İtalya, İspanya gibi bir çok Avrupa ülkesinde yaygın olarak hizmet veriyor. Jest Electric’in küçük otobüs sınıfında elde ettiği bu önemli başarıda, özgün boyutlarının yanı sıra Karsan’ın sağladığı distribütörlük ve satış sonrası hizmetler alanında yatırımları da büyük rol oynadı.

HYBRİD CAMRY TÜRKİYE’DE

İlk kez 1982 yılında satışa sunulan Toyota Camry, kısa zamanda büyük beğeni toplarken sayısız ödül kazanmayı da başardı. Global olarak 100’den fazla ülkede satılan Camry bugüne dek 19 milyon adedinde üzerinde bir satış rakamına ulaştı. Yıllık satışları 700 binin üzerinde olan Camry, dünyada en çok satan büyük sedan olmaya devam ediyor. Camry Hybrid, güçlü 2.5 litrelik motorunu kendi kendini şarj eden hibrit elektrikli sistemle birleştirerek 218 beygir güç üretiyor ve segmentinde eşsiz bir seçenek olarak öne çıkıyor. Camry Hybrid, Türkiye’de Passion donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Donanım seçeneklerinde ise öne çıkan özellikler arasında; navigasyon ve akıllı telefon entegrasyonuna (Apple CarPlay, Android Auto) sahip 9 inç Toyota Touch dokunmatik multimedya ekranı, tamamıyla elektrikli koltuk, direksiyon ve yan ayna ayarları, hafızalı sürücü bölümü, ısıtma/soğutma özellikli ön koltuklar, ısıtma özellikli arka yan koltuklar ile direksiyon, arka yolcuların klima, müzik ayarlarını yapmalarını sağlayan arka koltuk konfor modülü ve ön cama yansıtmalı gösterge ekranı bulunacak.



ALFA ROMEO, 111 YAŞINDA

Alfa Romeo, 1910 yılında Milano’da Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (A.L.F.A.) adıyla kuruldu, 1918 yılında ise mühendis ve girişimci Nicola Romeo tarafından satın alınarak Alfa Romeo ismiyle yolculuğuna devam etti. Otomotiv tarihinde önemli bir rol oynayan ve tutkulu kalabalıkları etrafına toplayan marka, 2021 yılında, 111 yaşına giriyor. Alfa Romeo’nun 111 yıllık yolculuğu İtalya’nın Arese kentindeki “Museo Storico Alfa Romeo”da; markanın tutkunlarını güzellik ve performanslarıyla beğeni toplamış otomobillerle buluşturuyor.

