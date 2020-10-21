Otomobil, motosiklete çarptı; baba ve 3 yaşındaki oğlu öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki Hüseyin Şimşek (38) ile oğlu Serhat Şimşek (3), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Viranşehir-Ceylanpınar karayolunun 15’inci kilometresindeki Aslanbaba mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Veysel .B. yönetimindeki 07 ABY 558 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Hüseyin Şimşek yönetimindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı.
Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü baba ve beraberindeki oğlu Serhat Şimşek, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Veysel B.'yi gözaltına aldı.
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