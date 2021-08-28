Otomobil piyasası, motosikleti hareketlendirdi
Otomobil pazarında yaşanan kayıplar ve pandemi döneminde değişen ulaşım tercihleri motosiklet satışlarının artmasını tetikledi.
Otomobilin yatırım aracına dönüşmesi motosikletlere olan ilgiyi artırdı. Sıfır araçlarda yaşanan tedarik sorunları devam ederken ikinci el otomobil pazarı son 10 ayın 9'unu düşüşle geçirdi. Pazar, temmuzda yüzde 35,5 kayıpla 465 bine geriledi. Yılın ilk 7 ayındaki ikinci el otomobil satışları ise yüzde 26,9 kayıpla 2 milyon 813 bin 162 adet oldu.
Birgün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısında yüzde 10’luk bir azalma yaşansa da otomobil fiyatlarındaki artış, pandemi döneminde değişen ulaşım tercihleri ve artan ticari kullanımlar motosiklet satışlarının hız kazanmasına neden oldu. Sektör, yılın ilk yedi ayında yüzde 24,8 oranında büyüdü.
'KOLAY ULAŞILIYOR OLMASI HAREKET GETİRDİ'
Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk’e göre, 50cc’deki motosiklete kolay ulaşılıyor olmasının getirdiği kolaylık ile pazara yeni kullanıcıların katılması sağlandı.
Öztürk, daha yüksek motor hacmine geçişlerin de arttığını belirterek, “Buradaki artış aynı zamanda bireysel kullanımda da tercih edilmesinin nedeninden kaynaklanmakta” ifadelerini kullandı.
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