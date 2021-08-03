Otomobil sektörünü bu kez ihracat vurdu

03 Ağustos 2021 Salı, 14:19

OİB verilerine göre; Türkiye ekonomisinin son 15 yıldır sektörel bazda ihracat şampiyonu olan ve doğrudan 300 bin kişiye istihdam sağlayan otomotiv endüstrisinde, temmuz ayında sert bir düşüş yaşandı. Otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı, yüzde 9 düşüşle 2 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,2 oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Yarı iletken çip sorunu nedeni ile yaşanan üretim problemleri ve uzun bayram tatili nedeniyle işgünü sayısının az olması, temmuz rakamlarının aylık ortalamaların altında kalmasında etkili oldu” dedi.

BİNEK OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 27 AZALDI

OİB verilerine göre; temmuzda tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 1 artarak 827 milyon dolar olurken sektör ihracatındaki en büyük ürün grubunu oluşturdu. Binek otomobil ihracatı ise yüzde 27 azalarak 590 milyon dolar olurken eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 26 artarak 393 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 33 azalarak 109 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 13 oranında artış görülürken İtalya’ya yüzde 10, Rusya’ya yüzde 38, Polonya’ya yüzde 12, Hollanda’ya yüzde 29 ihracat artışı; Birleşik Krallık’a yüzde 13, Romanya’ya yüzde 32, İspanya’ya yüzde 26, Slovenya’ya yüzde 53 ihracat düşüşü görüldü.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Almanya’ya yüzde 46, Fransa’ya yüzde 74, Slovenya’ya yüzde 17, İtalya’ya yüzde 46, İsrail’e yüzde 37, İsveç’e yüzde 19, Belçika’ya yüzde 38 ihracat düşüşü; İspanya’ya yüzde 57, Mısır’a yüzde 38 ihracat artışı yaşandı.

ALMANYA’YA İHRACAT YÜZDE 14 DÜŞTÜ

Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya’ya temmuzda yüzde 14 azalışla 273 milyon dolar ihracat yapıldı. İkinci büyük Pazar Birleşik Krallık’a yüzde 63 artışla 233 milyon dolarlık ihracat olurken Fransa’ya da yüzde 45,5 azalışla 154 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Yine İtalya’ya yüzde 26,5, ABD’ye yüzde 13, Belçika’ya yüzde 14, Romanya’ya yüzde 20, Fas’a yüzde 27 ihracat düşüşü yaşanırken Polonya’ya yüzde 15, Rusya’ya yüzde 37, Mısır’a yüzde 22 ihracat artışı görüldü.

AB’YE İHRACAT YÜZDE 16 AZALDI

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat, temmuzda yüzde 16 azalarak 1 milyar 223 milyon dolar oldu. AB ülkelerinin payı ise yüzde 61 olarak gerçekleşti. Temmuzda diğer Avrupa ülkelerine yüzde 39, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 14 ihracat artışı görüldü.