3

Fiyatların pahalı olmasından dolayı durgunluk olduğunu söyleyen Şenkan, “Araç fiyatlarını pahalı buldukları için piyasa biraz durgun. 90 model eski arabalara bile 35 bin lira fiyat çekiyorlar. Sabah 11’den beri buradayım sadece bir tane aracın satıldığını gördüm. Soran oluyor ama alan yok. Sabah oto pazarında daha çok araba vardı ama şu an biraz azaldı. Burada şu an en fazla 60 tane araç vardır” diye konuştu.