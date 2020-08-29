Otomobil ve konut almak isteyenlere İYİ Parti'den önemli uyarı

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 17:29

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı tarafından, “A’dan Z’ye Covid-19’un Türkiye’deki Etkileri Çalıştayı” Online Zoom Webinar’ı olarak düzenlendi. Çalıştaya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte İstanbul BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir BB Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen katılarak birer konuşma yaptılar.

Akademisyen ve Bilim Adamlarının bulunduğu kapsamlı ve geniş çapta Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen çalıştayı çok sayıda partili izleme imkânı buldu. Çalıştay kapsamında düzenlenen panelde konuşan Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Durmuş Yılmaz, "Şu anda Merkez Bankası’nda Hazine’nin hesabından 161 milyar lira nakit para var. Bu kadar paraya ihtiyaç olunan bir dönemde bu para neden bekliyor? Bu para seçim dönemlerinde artıyor. Bu, bir seçime hazırlıktır. Yüksek faizle aldığı paraları Merkez Bankası hesabında tutuyor" şeklinde konuştu.

"DOĞRU SİNYALLER VERMİYOR"

Yılmaz, Merkez Bankası ile ilgili değerlendirmelerinin devamında ise şunları söyledi; Şu anda döviz üzerinde TL’nin üzerindeki baskıyı yaşıyoruz. Merkez Bankası aldığı tedbirlerle piyasaya doğru sinyaller vermiyor. Otomobil, konut almak isteyenlere uzun vadeli yatırım yapmak isteyenlere uzun vadeli sinyaller vermiyorlar.