Otomobil ve konut almak isteyenlere İYİ Parti'den önemli uyarı
İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı tarafından, “A’dan Z’ye Covid-19’un Türkiye’deki Etkileri Çalıştayı” kapsamında düzenlenen panelde konuşan Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası'nın aldığı tedbirlerle piyasaya, otomobil, konut almak isteyenlere uzun vadeli yatırım yapmak isteyenlere doğru sinyaller vermediğini belirtti.
İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı tarafından, “A’dan Z’ye Covid-19’un Türkiye’deki Etkileri Çalıştayı” Online Zoom Webinar’ı olarak düzenlendi. Çalıştaya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte İstanbul BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir BB Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen katılarak birer konuşma yaptılar.
Akademisyen ve Bilim Adamlarının bulunduğu kapsamlı ve geniş çapta Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen çalıştayı çok sayıda partili izleme imkânı buldu. Çalıştay kapsamında düzenlenen panelde konuşan Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Durmuş Yılmaz, "Şu anda Merkez Bankası’nda Hazine’nin hesabından 161 milyar lira nakit para var. Bu kadar paraya ihtiyaç olunan bir dönemde bu para neden bekliyor? Bu para seçim dönemlerinde artıyor. Bu, bir seçime hazırlıktır. Yüksek faizle aldığı paraları Merkez Bankası hesabında tutuyor" şeklinde konuştu.
"DOĞRU SİNYALLER VERMİYOR"
Yılmaz, Merkez Bankası ile ilgili değerlendirmelerinin devamında ise şunları söyledi; Şu anda döviz üzerinde TL’nin üzerindeki baskıyı yaşıyoruz. Merkez Bankası aldığı tedbirlerle piyasaya doğru sinyaller vermiyor. Otomobil, konut almak isteyenlere uzun vadeli yatırım yapmak isteyenlere uzun vadeli sinyaller vermiyorlar.
Video Haberler
- Adana'daki yangında her şeyini kaybetti
- Prof. Dr. Ünal canlı yayında açıkladı: Korkunç boyutta
- Navtex ilan edilen bölgede tehlikeli gerginlik
- 400 yıllık tarihi köprü iş makineleri tarafından yıkıldı
- AKP'liler birbirine girdi
- Bir kadın cinayeti daha son anda önlendi!
- AKP'li Ünal'dan bir garip 30 Ağustos açıklaması
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!