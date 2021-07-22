Otomobilciler piyasanın canlanması için destek bekleniyor
Bir yandan taşıt kredilerinde faiz artışı diğer yandan vergilerle ilgili düzenlemeler otomotivde talebi engelliyor. Son günlerde sosyal medya platformlarında sık sık özellikle vergilere yönelik tepkiler ve talepler gündeme geliyor. Tüketici vergi düzenlemelerinin yeniden gözden geçirilmesini istiyor.
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, Türkiye’de otomobil satın alma maliyetlerinin Avrupa’daki ortalama yüzde 21.5 seviyesinin oldukça üzerinde olduğunu belirtti. Mersin, vergilendirme sisteminde bir değişiklik beklediklerini belirtti. Mersin, “Türkiye’de uygulanan vergi matrahları sistemi, sürekli bir güncellenme ihtiyacı da yaratıyor. Güncellemenin yapılması halinde yeni dilimlere giren araçlarda bir miktar rahatlama olabileceğini öngörüyoruz” dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de araç fiyatlarının döviz kurlarının da etkisiyle dört yılda yüzde 200 artış gösterdiğini belirterek hem vergi hem de faiz düzenlemesi istedi. Palandöken, şunları söyledi:
“Yaş nedeniyle çalışamaz duruma gelen okul servisleri, taksi ve benzeri birçok ticari aracın yenilenmesi gerekiyor. Piyasaların canlanması için ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlar için ÖTV indirimi yapılmalı. Bankalar da elini taşın altına koyarak faizlerde indirim yapmalı.”
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