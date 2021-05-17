Otomobilde yılanla yolculuk: 'Şaka gibi ya'

Antalya'da yaşayan Özkan Kaya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki hafif ticari aracına bir yeşil yılan girdi. Bir süre aracıyla yolculuk yapan Kaya, yılanı Kızılarık Caddesi'ne geldiğinde sağ aynasına dolanmış şekilde farketti.

Rüzgarında etkisiyle bir ileri bir geri giden yılan karşısında sürücü ve yanındaki yolcu şaşkınlık yaşadı. Yılanın içeri girmesinden korkan sürücü, "Şaka gibi ya" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Bir süre yılanla yolculuk yapan sürücü Kaya, yılanı Cırnık Köprüsü'nde kanal kenarında bıraktığı öğrenildi. Yılanın otomobil aynasındaki yolculuğu anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.