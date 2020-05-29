Otomobile kurşun yağdırmışlardı! Kulüp başkanı ve oğlu tutuklandı
Elazığ'da önceki gece bir otomobile düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı saldırının zanlıları amatör bir futbol takımının başkanı Hamit Erulaş ile oğlu Volkan Erulaş tutuklandı.
Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Nevruz Sokak'ta park halinde olan 23 EL 111 plakalı otomobilde bulunan Bilal Çalğın, M.G. ve H.A.'ya aralarında husumet bulunan bir grup tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Bilal Çalğın hayatını kaybetti. M.G. ve H.A. da yaralandı. Saldırı ile ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin 2'nci Amatör Küme'de mücadele eden Rüstempaşaspor'un Kulüp Başkanı Hamit Erulaş ve oğlu Volkan Erulaş olduğunu tespit etti. Volkan Erulaş, kısa sürede yakalanırken, Hamit Erulaş'ın gizlenerek evine geldiğini tespit eden polis, eve operasyon düzenledi. Hamit Erulaş, evde yorgan ve ranza arasına gizlenmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan 2 pompalı tüfek ve 2 tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CİNAYET ŞUÇLAMASIYLA BABA VE OĞLU TUTUKLANDI
Elazığ'da önceki gece bir otomobile düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı saldırının şüphelileri olan amatör bir futbol takımının başkanı Hamit Erulaş ile oğlu Volkan Erulaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu arada Hamit Erulaş'ın işyerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile saksıya ekili halde hint keneviri ele geçirildi.
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