Otomobilinde uyuşturucu bulunan Ayşegül Çınar: 'Büyük bir tuzağın içindeyim'

18 Mart 2021 Perşembe, 16:06

Otomobilinde uyuşturucu bulunmasının ardından gözaltı alınan oyuncu Ayşegül Çınar açıklamalarda bulundu.

Serbest bırakılan ve yargı sürecinin devam ettiğinin altını çizen Çınar, büyük bir uzağın içinde olduğunu söyledi.

Çınar, "Yargı süreci devam ediyor. Deliller toplandığı için sizinle röportaj yapabiliyorum. Büyük bir tuzağın içindeyim. Dava sonuçlandığında belgelerle karşınıza çıkacağım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bebek Cevatpaşa Caddesi üzerinde bir otomobilde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alan polis, verilen adrese baskın yapmış, arka arkaya park etmiş iki otomobilden birinde birlikte oturan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.'ye Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapan polis daha sonra araçlarda arama yapmıştı. Yapılan aramada, Çınar'a ait olduğu tespit edilen lüks otomobilin bagajında toplamı 19 gram olan iki ayrı uyuşturucu madde bulunmuştu.