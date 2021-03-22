Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp, öldü
Antalya'da otomobil tamircisi Mesut Saygın (41), aracını çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Serum takıldıktan sonra evine dönüp yeniden rahatsızlanan Saygın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil tamir işiyle uğraşan Mesut Saygın, öğle saatlerinde otomobilini çamaşır suyu ile yıkadı. Aniden rahatsızlanan Saygın, otomobiline binip, evinin yakınındaki özel bir hastaneye gitti.
Burada tedaviye alınan Saygın'a serum bağlandı. Saygın, daha sonra evine geri döndü. Evindeyken yeniden fenalaşan Saygın için ailesi, 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mesut Saygın'ı ambulansla hastaneye götürdü. Saygın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Saygın'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Aydın'a götürüldü.
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