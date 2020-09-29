Otomobilden sokağa rastgele ateş açtılar: Çok sayıda yaralı
Bağcılar’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobille geldikleri sokakta etrafa rast gele ateş açtı. Açılan ateş sonucu sokakta bulunan 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 23:30 sıralarında Bağcılar Fatih Mahallesi Cami caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobil ile geldikleri sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle etrafa rast gele ateş açmaya başladı.
Otomobilden açılan ateş sonucu sokak üzerinde bulunan 5 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay sonrası polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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