Otomobille motosiklet çarpıştı, genç Büşra yaşamını yitirdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralanan 20 yaşındaki Büşra Köle yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.
Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında, Erkan B.'nin kullandığı 07 AHM 163 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Burcu A.'nın kullandığı 07 HBR 73 plakalı otomobile sağ arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle şerit değiştiren motosiklet, Selman K.'nin kullandığı 07 AGY 862 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erkan B., ve yolcu Büşra Köle ile otomobil sürücüsü Burcu A. yaralandı. Kazayı gören yurttaşlar durumu ekiplere bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, 3 yaralı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Erkan B. ve Burcu A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Büşra Köle, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Büşra Köle'nin cenazesi bugün Değirmendere Mahallesi'ndeki Kızılharman Mezarlığı'na defnedildi.
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