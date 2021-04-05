Otomotiv ihracat rakamları arttı

05 Nisan 2021 Pazartesi, 03:06

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı mart ayında yüzde 40 artışla 2.9 milyar dolar oldu. Bu yıl sonunda ihracat hedefi 30 milyar dolar olan otomotiv sektörü, ilk çeyrekte yüzde 10 artışla 7.7 milyar dolar ihracata ulaştı. Türkiye ihracatından yüzde 17 pay alan sektörün ilk üç aylık ortalama ihracatı da 2.56 milyar dolar oldu.

Martta en büyük ürün grubu yüzde 36.5 artışla 1 milyar 49 milyon dolar ihracat gerçekleştiren tedarik endüstrisi olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 31 artarak 1 milyar 35 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 82 artarak 549 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da 4.5 azalarak 98 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta yüzde 51 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 102, Fransa’ya yüzde 39, ABD’ye yüzde 35, Rusya’ya yüzde 65, Birleşik Krallık’a yüzde 23, Polonya’ya yüzde 58 ihracat artışı, diğer yandan Romanya’ya yüzde 34 düşüş görüldü.