Otomotiv sektöründe büyük kriz: En kötü Temmuz performansı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 11:37

İngiltere’de otomobil üretimi geçen ay çip krizinin etkisiyle sert düştü. 2021 Temmuz ayında gerçekleşen otomobil üretimi, sektör için 1956’dan bu yana gerçekleşen en kötü Temmuz performansı.

Global çip krizi ve corona virüsü salgını nedeniyle gerçekleşen personel eksikliği ile tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle otomobil piyasasındaki üretim krizi tüm dünyada devam ediyor. Krizin en çok etkilendiği yerlerden birisi ise İngiltere oldu.

ÜRETİM VE İHRACAT DÜŞTÜ

İngiltere’nin önemli ticaret birliklerinden biri olan Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği’nin (SMMT) açıkladığı verilere göre, Temmuz ayında ülkede yapılan otomobil üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37 düştü. İhracat da aynı oranda düşüş gösterdi. Yılın ilk 7 ayındaki üretim pandemi öncesi dönem olan 2019’un yüzde 29 gerisine düştü.

SMTT Başkanı Mike Hawes, “İzolasyon kuralları değiştikçe personel sorunu azalacak olsa da dünya çapındaki yarı iletken sıkıntısı azalma belirtisi göstermiyor” dedi.

Otomobil endüstrisi, 78,9 milyar sterlin ciro ile İngiltere ekonomisinin en önemli parçalarından biri. Bu endüstri, üretimde 180 bin, tedarik zincirinde 864 bin kişiyi istihdam ediyor. İngiltere’de otomotiv endüstrisinin krize girmesi Brexit ve pandemi nedeniyle zorda olan ekonomiyi daha da zora sokabilir.

ÇİP KRİZİ NEDİR? KRİZİN SONUÇLARI NELER?

Çipler, yarı iletken maddeler ile tasarlanmış metal bir levha üzerine yerleştirilen elektronik devreler olarak tanımlanabilir. Çipler bilgisayarlardan otomobile pek çok elektronik üründe kullanılıyor. Yeni araçlar da çok sayıda yarı iletken de denilen mikro çip içeriyor.

2020 yılında başlayan corona virüsü salgını nedeniyle elektronik ürünlere olan talebin artması ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanması, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında küresel bir kıtlığı beraberinde getirdi.

Goldman Sachs’taki analistler, çip krizinin 2021’de küresel otomobil üreticilerinin faaliyet kârlarını 20 milyar dolar düşeceğini tahmin ediyor.

Küresel çip sorunu nedeniyle bu yıl dünya çapında geçen yıldan 7,1 milyon daha az otomobil üretileceği tahmin ediliyor.

-Kaynak: Sözcü