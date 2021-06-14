Otomotiv üretimi yüzde 23, ihracatı yüzde 18 arttı!

14 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

Açıklanan verilere göre, yılın ilk beş ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 532 bin 441 adet, otomobil üretimi de yüzde 23 artarak 353 bin 580 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 65, ağır ticari araçlarda yüzde 60, traktörde yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ YÜZDE 40 ARTTI

Ocak-mayıs döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 86 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 37 arttı. Aynı dönemde, toplam ticari araç üretimi 178 bin 861 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 90, hafif ticari araç pazarı yüzde 83 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 130 arttı. Özellikle ağır ticari araç grubunda bir önceki yıla göre artış gerçekleşmesine rağmen baz etkisi dikkate alındığında 2015 yılına göre kamyon pazarı yüzde 32, otobüs pazarı yüzde 52 ve midibüs pazarı ise yüzde 75 oranında daraldı. Ocak-mayıs döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 74 artarak 328 bin 679 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 69 oranında arttı ve 247 bin 977 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, 2021 Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde 18 artarken hafif ticari araç pazarı yüzde 24, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 1.6 oranlarında azaldı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 53 olarak gerçekleşti. Yılın ilk beş ayını kapsayan dönemde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 18 artarak 391 bin 70 adet olarak gerçekleşti.

COMPASS DAHA ŞIK, TEKNOLOJİK VE GÜVENLİ



Jeep’in, performans ve keyifli sürüş geleneğini bir arada sunan modeli Compass, tasarım, teknoloji ve güvenlik öğeleriyle kapsamlı bir şekilde yenilendi.

Yenilenen kokpitte yeni tamamen dijital 10.25 inçlik gösterge paneli ve versiyona göre 8.4 inç ile 10.1 inç arasında değişen tablet ekran boyutlarıyla Uconnect 5 dikkat çekiyor. Tüm bu yeniliklere ek olarak, tabletin alt kısmında yeni kumanda paneli, yeni klima kontrol paneli, e-Coasting ve Start ve Stop butonu, anahtarsız çalıştırma düğmesi, elektrik mod seçim düğmesi de yer alıyor. Yine önemli bir yenilik olarak önceki versiyonlardaki yuvarlak formlu sürüş modu seçimi kumandası artık mandal şeklinde daha basit ve pratik bir tasarıma kavuşmuş.

Yenilenen Compass, ADAS otonom sürüş güvenlik sistemleri arasında bulunan Trafik İşareti Tanıma, yoldaki trafik işaretlerini arabanın ön camındaki kamerayla tespit ederek aracın 10.25 inçlik full dijital gösterge paneline yansıtıyor. Aracın hızını otomatik olarak uyarlayan Akıllı Hız Asistanı, Sürücü Yorgunluk Asistanı, Yaya ve Bisiklet Tanıma gibi özellikler, Compass’ta güvenli bir sürüş deneyimi yaşatıyor Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonu, etkileşimli 3-Boyutlu TomTom navigasyon ve ses komut sistemiyle Uconnect hizmetleri Compass ile geçen her anı ayrı bir keyfe dönüştürüyor.

Compass’ta 1.3 litrelik ve 150 beygirlik motor, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Compass’ın PHEV versiyonunda ise 1.3 litrelik motorun gücü 240 beygire çıkıyor. PHEV Compass’ta altı vitesli tam otomatik şanzıman gücünü eAWD dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden yola aktarıyor. Hibrit versiyonda 6 metrelik bir şark kablosu da araçla birlikte sunuluyor.

Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü “Yenilenen Compass’ın tasarımı, gelecek Jeep modellerinde kullanılacak olan tasarım yaklaşımına ışık tutuyor. Compass şimdi daha şık, teknolojik, güvenli ve fonksiyonel. Yeni mobilite ihtiyaçlarına cevap veren Compass, Jeep markasının güçlü mirasını yeni tüketim ihtiyaçlarını karşılayan ürün özellikleri, sürüş dinamikleri ve araç içi teknolojileriyle bugüne taşıyor. Kompakt SUV sınıfındaki modelimiz Compass’ın satış adetleri müşterilerden aldığı beğeniyle ve taleple, 2017 yılından günümüze 10 katına çıktı. Yenilenen Compass sınıfında en çok satan Premium oyuncu olmayı hedefliyor” dedi.

YENİ ASTRA İLK GÖRSELLERİ İLE GÖZ KAMAŞTIRDI!

Alman üretici Opel, yeni nesil Astra’nın tasarımı hakkında önemli ipuçları sunan ilk görsellerini paylaştı. Markanın elektrikliye geçiş stratejisini devam ettirecek olan yeni Astra, farklı motor şanzıman çözümleriyle zengin bir çeşitlilik ve müşterilere seçim özgürlüğü sunacak. Yeni Astra’da Alman tasarım yaklaşımı iç mekânda da devam ediyor. Tamamı cam yüzeye sahip olan iki geniş ekranın birbirine entegre edildiği yeni nesil Pure Panel dijital kokpit, görsel olarak Opel Vizör’ü andırmasıyla öne çıkıyor. Astra’da en aza indirilen fiziksel kumandalar, yerlerini tuşlara bırakıyor.



E-PACE YENİ MOTORLA TÜRKİYE’DE!

Jaguar’ın kompakt SUV’u Jaguar E-PACE, yenilenmiş dış tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve 1.5 litre 160 beygirlik motoruyla ülkemizde yollara çıkmaya hazırlanıyor. E-PACE’in kabini, malzeme kalitesi ve konfor donanımları dikkat çekiyor. Yeni Pivi Pro bilgi-eğlence sistemine kavisli camlı 11.4 inç HD dokunmatik ekrandan erişiliyor. Ekranın üç kat daha parlak, yüzde 48 daha büyük ve basitleştirilmiş menü yapısı sayesinde sürücüler çok daha az dokunuşla istenilen ayarlara daha rahat ulaşabiliyor. Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi Apple Carplay desteğini de standart olarak sunuyor. Ek olarak standart olarak sunulan kablosuz şarj özelliği, yolcuların uyumlu akıllı telefonlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor. Merkezi 11.4 inç dokunmatik ekranı, gelişmiş grafikleriyle 12.3 inç HD dijital gösterge tamamlıyor.

1.5 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor, verimli Ingenium motor ailesinin en yeni üyesi olarak dikkat çekiyor. Mild Hybrid teknolojisine sahip 1.5 litrelik motor ürettiği 160 beygir gücü ön tekerleklere 8 ileri otomatik şanzımanla iletiyor. 100 kilometrede ortalama 8.0 litrelik tüketim değeri sunan motor, E-PACE’i 10.3 saniyede 0’dan 100 kilometre hıza ulaştırabiliyor.

ARAÇ KİRALAMADA BEKLENTİ İKİYE KATLANDI

Pandemi sürecinde kısıtlamaların gevşetildiği haziran ayı ile ivmelenen normalleşme adımları araç kiralama sektöründe umutları yeşertti. 2021 yılında talebin geçen yıla göre iki kat artmasını beklediklerini ifade eden Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, yaz aylarında talebin daha da artacağını öngörerek filolarındaki araç adedini ikiye katladıklarını ifade etti.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de salgına ilişkin umut verici gelişmeler yaşanırken ülke ekonomilerinden 2021 yılında güçlü bir toparlanma yaşanacağına dair sinyaller gelmeye başladı. Türkiye’de birçok sektörle doğrudan ilişkili olan turizm sektöründeki iyimser havaya işaret eden Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, hem yurtdışı hem de yurtiçinden gelen yoğun erken rezervasyon taleplerinin, yaşanan daralmanın son bulacağına dair ipuçları verdiğini ifade etti. Pandemi süreci ile birlikte butik tatil anlayışının da artmasıyla araç kiralamayı tercih edenlerin sayısında artış olduğunun altını çizen Fidan, bu tablonun salgınla mücadelede önemli olduğu gibi araç kiralama sektörü için de fırsat olduğunu aktardı.

SUV’UN LİDERİ PEUGEOT

Peugeot, yılın ilk 5 ayında toplam satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 büyüyerek 16 bin 933 adetlik satışa ulaştı. Yenilenen SUV ailesi ile Peugeot, mayıs ayında SUV pazarının lideri oldu. Peugeot’nun SUV sınıfındaki iddialı temsilcileri 2008, 3008 ve 5008, Mayıs ayında 1971 adetlik toplam satışa ulaşarak yüzde 13.9 pazar payı elde etti. Peugeot bu sonuçla, Türkiye pazarında hızla yükselen SUV sınıfında mayıs ayını zirvede tamamladı” değerlendirmesinde bulundu.

Ocak-mayıs döneminde iddialı SUV modellerle tüketicilerin ilgi odağı olduklarını ve mayıs ayı itibarıyla bu sınıfta liderliğe yükseldiklerini belirten Anaç, “Peugeot markası olarak gayet başarılı bir mayıs ayı geçirdik. Toplam satışlarda 3 bin 075 adetle yüzde 5.6 pazar payı elde ettik. SUV segmentindeki iddialı modellerimiz 2008, 3008 ve 5008 ise bu alanda bize liderliği getirdi. Mayıs ayında SUV segmentinde yüzde 13.9 pazar payıyla pazarın lider olduk. B-SUV segmentinde ise SUV 2008 modelimizle hem Mayıs ayında hem de ocak-mayıs döneminde lider pozisyonda bulunuyoruz. Bu kadar zorlu bir senede SUV’larımız ile lider olmak bizim için çok değerli” dedi.