Otomotivde üretim mayısta yüzde 54 azaldı
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), mayıs ayı ile ocak-mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar rakamlarını açıkladı. Mayıs ayı rakamlarına göre geçen yıla göre üretim ve ihracat neredeyse yarı yarıya azaldı. 2019 yılında 136 bin 513 olan otomotiv üretimi yüzde 54 gerileyerek 63 bin 145’e düşerken, ihracat ise dolar bazında yüzde 57 azaldı.
En fazla kayıp otomobilde yaşandı. Otomobil üretimi mayıs ayında yüzde 55 azalarak 43 bin 264 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 60 gerileyerek 31 bin 846 adet oldu. Mayıs ayında otomobil pazarı yu¨zde 7.6 azaldı.
Yılın ilk beş ayında ise traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 415 bin 454 adet, toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 38 azalarak 331 bin 391 oldu. Otomotiv sanayisinde kapasite kullanımı ise yüzde 50 oldu.
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