Otomotivde üretim mayısta yüzde 54 azaldı

09 Haziran 2020 Salı, 02:00

En fazla kayıp otomobilde yaşandı. Otomobil üretimi mayıs ayında yüzde 55 azalarak 43 bin 264 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 60 gerileyerek 31 bin 846 adet oldu. Mayıs ayında otomobil pazarı yu¨zde 7.6 azaldı.

Yılın ilk beş ayında ise traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 415 bin 454 adet, toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 38 azalarak 331 bin 391 oldu. Otomotiv sanayisinde kapasite kullanımı ise yüzde 50 oldu.