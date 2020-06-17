Otostop yaptı otomobilde başına gelmeyen kalmadı
Denizli’de otostopla bindiği otomobille kendini polis kovalamacasının ortasında buldu. Güçlükle durdurulan araçtan indirilen yurttaş araç sürücüsünü suçlayarak ‘benim suçum yok, ben durmasını söyledim ama o kaçtı’ diyerek kendisini savundu.
Olay, sabaha karşı Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Mustafa Ç., dün öğlen saatlerinde ismi henüz belirlenemeyen arkadaşından 35 ANF 349 plakalı otomobilini bir süreliğine emanet olarak aldı.
Ancak şahıs daha sonra arkadaşının aracını getirmesini istemesine rağmen geri götürmedi. Sonrasında ise arkadaşı polisi arayarak durumu anlatıp Mustafa Ç.’nin aracını kaçırdığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
İstiklal Mahallesi’nde devriye gezen bir polis ekibi kaçırılan aracın plakasını fark edince otomobilin peşine düşerek sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücü Mustafa Ç., ise polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sonrasında ise 10’na yakın polis ekibi şahsın peşine düşüp kovalamaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonrası otomobil Hacıkaplanlar Mahallesinde durduruldu ve içerisinde Mustafa Ç., ile Ali D., gözaltına alındı.
“SÜRÜCÜ BENİ DE KANDIRDI”
Araçta yakalanan Ali D., alkollü olduğu için otomobile otostop yaptığını ve sürücüye kendisini evine bırakması için rica ettiğini onunda kabul etmesi üzerine araça bindiğini kaydederek, olayla bir ilgisinin olmadığını belirtti. Alkollü olduğu için polise derdini güçlükle anlatan Ali D., sürücünün kendisini kandırdığını ve kovalamaca esnasında durmasını söylemesine rağmen riayet etmeyerek kaçtığını ifade etti.
SÜRÜCÜYE 5 BİN TL CEZA KESİLDİ
Olayın ardından 2 şüphelide gözaltına alınarak karakola götürülürken, otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü. Öte yandan, sürücü Mustafa Ç.’ye çeşitli trafik kurallarını ihlalden dolayı toplamda 5 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.
Video Haberler
- Hırsızları kovalamak yerine izlemeyi tercih etti
- Ayı, kendisine öpücükle seslenen yurttaşa aldırış etmedi
- Akşener konuşmasını yarıda kesti! Kürsüyü ona bıraktı
- Korkutan görüntü! Marmara Denizi turuncuya boyandı
- Tuz Gölü’nde flamingoların esrarengiz ölümü
- Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı
- İstanbul trafiğinde akıllara durgunluk veren görüntü!
- Konya'da dehşete düşüren görüntüler!
- Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü
- Antalya'da ele geçirildi! 2 milyon 200 bin lira değerind