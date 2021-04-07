Oxford açıkladı: Çocuklarda klinik denemesi durduruldu
İngiltere’de AstraZeneca ile geliştirilen koronavirüs aşısının, çocuklarda denenmesi durduruldu. Konuya ilişkin açıklama Oxford Üniversitesi’nden yapıldı.
Oxford Üniversitesi, AstraZeneca aşısıyla ilgili açıklamada bulundu. Koronavirüs aşısının çocuklar üzerindeki klinik denemelerinin durdurulduğu belirtilen açıklamada, ‘pediatrik klinik testlerde güvenlik endişesi olmasa da yeni denemeler öncesinde, İngiltere ilaç ve sağlık ürünleri düzenleme kurumundan yetişkinlerde bildirilen nadir kan pıhtılaşması vakalarına ilişkin incelemesi hakkında ek bilgi bekliyoruz’ ifadesine yer verildi.
Üniversite, şubattaki açıklamasında, 6-17 yaş arası 300 gönüllünün katılacağı denemeler yapacaklarını bildirmişti. İngiltere’de bu aşı yaptıran 18.1 milyon kişiden 30’unda kan pıhtısı geliştiği ve 7 kişinin 24 Mart itibarıyla hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Ancak kan pıhtısı oluşması ile aşı arasında bir bağlantı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunamadığı da bildirilmişti. Öte yandan bazı Avrupa ülkeleri, kan pıhtılaşması yaptığı gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlamıştı.
Video Haberler
- Konya'da uçağın düşme anı kameraya böyle yansıdı
- AKP'li vekil TBMM kürsüsünde fenalaştı
- Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada
- Antalya'da kan donduran cinayet
- Trafikte Yok artık dedirten görüntüye ceza yağdı
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü
- Azgın sular danayı yuttu
- Gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay gönderme
En Çok Okunan Haberler
- 14 yaşındaki çocuğa istismar hastanede ortaya çıktı
- Son ankette çarpıcı sonuçlar
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
- Sosyal medyanın gündemine oturan diyalog
- 'Bu kişi Erdoğan'ın koruması mıdır?'
- Rusya'dan kritik 'Kanal İstanbul' ve 'Montrö' açıklaması
- Millet İttifakı çatlatırken!
- Kanal İstanbul'da arazi alanların listesi yayınlandı
- Portakal'dan 'Saray ittifakı' iddiası: Notu bırakıyorum
- Bunun hesabını çok ağır vereceksiniz