Oxford açıkladı: Çocuklarda klinik denemesi durduruldu

07 Nisan 2021 Çarşamba, 17:00

Oxford Üniversitesi, AstraZeneca aşısıyla ilgili açıklamada bulundu. Koronavirüs aşısının çocuklar üzerindeki klinik denemelerinin durdurulduğu belirtilen açıklamada, ‘pediatrik klinik testlerde güvenlik endişesi olmasa da yeni denemeler öncesinde, İngiltere ilaç ve sağlık ürünleri düzenleme kurumundan yetişkinlerde bildirilen nadir kan pıhtılaşması vakalarına ilişkin incelemesi hakkında ek bilgi bekliyoruz’ ifadesine yer verildi.

Üniversite, şubattaki açıklamasında, 6-17 yaş arası 300 gönüllünün katılacağı denemeler yapacaklarını bildirmişti. İngiltere’de bu aşı yaptıran 18.1 milyon kişiden 30’unda kan pıhtısı geliştiği ve 7 kişinin 24 Mart itibarıyla hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Ancak kan pıhtısı oluşması ile aşı arasında bir bağlantı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunamadığı da bildirilmişti. Öte yandan bazı Avrupa ülkeleri, kan pıhtılaşması yaptığı gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlamıştı.