Oxford açıkladı: 'Covid-19 aşısı yerine hap üzerinde çalışıyoruz'

25 Şubat 2021 Perşembe, 13:54

İngiltere'de dün Başbakanı Boris Johnson tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 aşısı dağıtımında bu haftaki yavaşlamaya rağmen aşıların zamanında tedarik edileceği belirtildi.

Johnson, tüm yetişkinlere Temmuz ayı sonuna kadar ilk dozu vermeyi hedeflediklerini söyleyerek aşı uygulama çalışmalarını hızlandırdıklarını açıkladı.

"YENİ NESİL AŞI BU YILA HAZIR OLUR"

Pfizer ve AstraZeneca, her iki aşının da mevcut tüm varyantlara bir miktar koruma sağladığını söylerken, AstraZeneca, gerekirse yeni nesil aşının bu yıl hazır olmasını umduklarını söyledi.

"BÜYÜK AVANTAJLARI VAR"

Daily Mail'in aktardığına göre, Oxford'tan aşı geliştiricisi Profesör Sarah Gilbert, milletvekillerine, bilgilendirme geçtiği konuşmasında, ekibinin aşıyı uygulamak ve daha iyi bir bağışıklık tepkisi sağlamak için yeni, enjeksiyonsuz yollara odaklandıklarını söyledi.

Covid-19 hapını geliştirmek üzere ekibi ile çalıştıklarını söyleyen Gilbert, Covid-19 aşısının burun spreyleri ile alınmasını ve grip aşısının çocuklara hap şeklinde verilmesi olayının benzeri olarak hap şeklinde alınması üzerinde çalışma yürüttüklerini belirtti.

Gilbert, son olarak şunları kaydetti:

"Değerlendirmeye başladığımız bu yaklaşımların her ikisinin de geliştirilmesi zaman alacak, güvenlik ve ardından etkinlik açısından test edilmeleri gerekecek. Bu yaklaşımların her ikisi tarafından oluşturulacak bağışıklık tepkileri, kas içi enjeksiyondan elde ettiğimizden biraz farklı olacak, ancak potansiyel olarak büyük avantajları var."