Oxford açıkladı: 'Covid-19 aşısı yerine hap üzerinde çalışıyoruz'
Astrazeneca ile birlike Covid-19 aşısı geliştiren Oxford Üniversitesi’nin aşıdan sorumlu baş bilim insanı Profesör Sarah Gilbert, Covid-19 aşısının yerini Covid hapı veya Covid spreyi üzerine çalıştıklarını açıkladı.
İngiltere'de dün Başbakanı Boris Johnson tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 aşısı dağıtımında bu haftaki yavaşlamaya rağmen aşıların zamanında tedarik edileceği belirtildi.
Johnson, tüm yetişkinlere Temmuz ayı sonuna kadar ilk dozu vermeyi hedeflediklerini söyleyerek aşı uygulama çalışmalarını hızlandırdıklarını açıkladı.
"YENİ NESİL AŞI BU YILA HAZIR OLUR"
Pfizer ve AstraZeneca, her iki aşının da mevcut tüm varyantlara bir miktar koruma sağladığını söylerken, AstraZeneca, gerekirse yeni nesil aşının bu yıl hazır olmasını umduklarını söyledi.
"BÜYÜK AVANTAJLARI VAR"
Daily Mail'in aktardığına göre, Oxford'tan aşı geliştiricisi Profesör Sarah Gilbert, milletvekillerine, bilgilendirme geçtiği konuşmasında, ekibinin aşıyı uygulamak ve daha iyi bir bağışıklık tepkisi sağlamak için yeni, enjeksiyonsuz yollara odaklandıklarını söyledi.
Covid-19 hapını geliştirmek üzere ekibi ile çalıştıklarını söyleyen Gilbert, Covid-19 aşısının burun spreyleri ile alınmasını ve grip aşısının çocuklara hap şeklinde verilmesi olayının benzeri olarak hap şeklinde alınması üzerinde çalışma yürüttüklerini belirtti.
Gilbert, son olarak şunları kaydetti:
"Değerlendirmeye başladığımız bu yaklaşımların her ikisinin de geliştirilmesi zaman alacak, güvenlik ve ardından etkinlik açısından test edilmeleri gerekecek. Bu yaklaşımların her ikisi tarafından oluşturulacak bağışıklık tepkileri, kas içi enjeksiyondan elde ettiğimizden biraz farklı olacak, ancak potansiyel olarak büyük avantajları var."
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok
Video Haberler
- Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti
- Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözler
- Demlik şakası yapan kuzenini plazmayla kovaladı
- Yasak tanımadılar! İstanbul'da skandal görüntüler
- Marmaris’te deniz 1,5 metre çekildi
- İnalcık'ı hedef alan Sofuoğlu'na tarihçilerden tepki
- Tehdit edilen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu
- Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
- Erdoğan'ın da katıldığı kongrede skandal görüntüler
- Kaldırımda otururken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok