Oxford Üniversitesi'den iyi haber: Koronavirüse yakalananlar 6 ay bağışıklık kazanıyor
İngiltere’de Oxford Üniversitesi, 12 bin sağlık çalışanı üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada, koronavirüs (Covid-19) geçirenlerin 6 ay içinde yeniden koronavirüs olmalarının çok düşük bir ihtimal olduğunu açıkladı.
İngiltere'den koronavirüse yakalanıp, geçirenlerin yeniden (Covid-19) olur mu? sorusuna yanıt gibi araştırma geldi. Oxford Üniversitesi, 12 bin sağlık çalışanının katıldığı bir koronavirüs bağışıklığı araştırması gerçekleştirdi.
Araştırma ekibi, 12 bin kişinin 30 hafta boyunca takip edildiği araştırma sonucunda ortaya çıkan raporda, koronavirüsü geçiren kişilerin kısa vadede tekrar koronavirüs olmayacaklarından neredeyse emin olduklarını ifade etti. Araştırma ekibi, koronavirüsten iyileşen kişilerin 6 boyunca bağışıklık kazandığını belirterek elde ettikleri sonucu “iyi haber” olarak değerlendirdi.
“KISA VADEDE KORONAVİRÜS OLMAYACAKLARINDAN EMİN OLABİLİRİZ”
Oxford Üniversitesi'nde Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü ve araştırma üzerinde çalışan David Eyre, " En azından kısa vadede, COVID-19 olan çoğu insanın tekrar olmayacağından emin olabiliriz. Enfeksiyondan korumanın daha uzun sürüp sürmediğini öğrenmek için çalışma devam ediyor" dedi.
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